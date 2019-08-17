Як Ломаченко готується до бою з Кемпбеллом
Чемпіон світу за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко продовжує підготовку до бою проти Люка Кемпбелла. Про це повідомляє сторінка Matchroom Boxing на Youtube.
Українець перебуває в тренувальному таборі в Києві, де поєднує тренування з відпочинком. Зокрема, на відео є фрагменти силових тренувань, спарингів та улюбленого для Василя відпочинку біля води – рибалки і прогулянок на байдарці.
Ломаченко зустрінеться з Кемпбеллом 31 серпня в Лондоні на арені О2. Це буде бій за пояси Ломаченка за версіями WBA, WBO, а також за вакантний пояс WBC у легкій вазі.
Нагадаємо, що Едді Гірн, промоутер британського боксера Люка Кемпбелла, повідомив, що всі квитки на бій з Василем Ломаченко вже продані.
У минулому бою Ломаченко бився з британцем Ентоні Кроллою, якого нокаутував у четвертому раунді, захистивши чемпіонські титули WBO і WBA.