Організатори US Open вибачилися за ненавмисне протиставлення чоловічого та жіночого турнірів

Тенісна громадськість (зокрема, Джуді Маррей, Мартіна Навратілова, Кірстен Фліпкенс і Ренні Стаббс) звинуватила US Open в сексизмі, в результаті чого організатори випустили заяву з вибаченнями.

У заяві US Open, яка з’явилася на офіційному акаунті турніру в Twitter, зазначається, що організатори ненавмисно і невдало протиставили чоловічий і жіночий півфінали під час оголошення про розіграш призів.

“При описі призів, що входять в Ultimate US Open Experience, ми ненавмисно і невдало протиставили чоловічий і жіночий півфінали. Головний приз ставився до загального призового пакету, який включає пропуск в ресторан, атрибутику US Open, а також квитки на чоловічий півфінал і фото на корті. Ті, хто його не виграв, мали право виграти квитки на ряд інших сесій, включаючи жіночі півфінали.

US Open пишається своєю давньою традицією гендерної рівності, ми приносимо щирі вибачення за те, що належним чином не описали відмінності між призовими пакетами”, - цитує заяву Tribuna.com.

Official statement from the USTA regarding the Ultimate US Open Experience. pic.twitter.com/mwQUd62KFI — US Open Tennis (@usopen) 14 серпня 2019 р.

Нагадаємо, організатори US Open оголосили про початок реєстрації уболівальників для отримання перепустки на турнір. Він дає можливість взяти участь у розіграші головного призу, який включає квиток на чоловічий півфінал-2019 і фото на корті. При цьому організатори зазначили, що ті, кому не дістанеться цей приз, отримають шанс потрапити на жіночий півфінал турніру.

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Відкритий чемпіонат США з тенісу (US Open) є одним із чотирьох турнірів Grand Slam. US Open-2019 пройде з 26 серпня по 8 вересня у Нью-Йорку. Кваліфікація стартує 19 серпня.

Фото: tennisua.org