Михайличенко погодився очолити київське "Динамо" - ЗМІ

Керівництво київського футбольного клубу “Динамо” визначилося з новим головним тренером після відставки Олександра Хацкевича.

Очолити команду київського клубу погодився спортивний директор “Динамо” Олексій Михайличенко. Про це повідомляє Sport.ua.

“Після пропозиції від Ігоря Суркіса 56-річний фахівець Олексій Михайличенко, який займає посаду спортивного директора клубу, відповів згодою і очолить основну команду “Динамо”. Очікується, що 15 серпня про це буде оголошено офіційно. Як інформує джерело, близьке до команди, новий наставник відразу ж приступить до тренувань столичної команди”, - йдеться в повідомленні.

Олексій Михайличенко вже очолював київське “Динамо”. За період з 2002 по 2004 роки він виграв із клубом два чемпіонати України, один Кубок і один Суперкубок країни, але залишив свій пост після програшу команди в кваліфікації Ліги чемпіонів від “Трабзонспора”.

Нагадаємо, 14 серпня київський футбольний клуб “Динамо” повідомив про припинення співпраці з головним тренером Олександром Хацкевичем. Його підопічні залишили кваліфікацію Ліги чемпіонів після двох матчів протистояння з бельгійським “Брюгге” (0:1, 3:3) і далі продовжать виступи відразу в груповому раунді Ліги Європи.

24 серпня динамівці зіграють в УПЛ проти донецького “Олімпіка”.

Фото: ФК "Металіст"