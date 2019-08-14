Стали відомі імена кандидатів на посаду тимчасового наставника “Динамо” - ЗМІ

Стали відомі імена кандидатів, яких київський футбольний клуб “Динамо” розглядає на посаду головного тренера після звільнення Олександра Хацкевича.

Як стало відомо Sport Arena, керівництво “Динамо” наразі розглядає дві кандидатури на пост головного тренера - Юрія Калитвинцева та Юрія Вернидуба.

Рішення має бути прийнято протягом двох днів, які в якості вихідних отримала київська команда після матчу з бельгійським “Брюгге”.

Зазначається, що новий наставник “Динамо” буде призначений виконуючим обов'язки головного тренера до закінчення першої частини сезону.

Юрій Калитвинцев в період ігрової кар'єри виступав за “Динамо” з 1994 по 1998 рік. Останнім місцем роботи в якості тренера для нього було московське “Динамо”, яке 51-річний фахівець залишив ще 2017 року.

Юрій Вернидуб за підсумками минулого сезону залишив луганську “Зорю”, яку очолював у 2011 - 2019 роках.

За інформацією Sport.ua, “Динамо” також розглядає кандидатури Олексія Михайличенка і Олександра Заварова.

Як повідомлялося, 14 серпня київський футбольний клуб “Динамо” повідомив про припинення співпраці з головним тренером Олександром Хацкевичем. Вчора його підопічні залишили кваліфікацію Ліги чемпіонів після двох матчів протистояння з бельгійським “Брюгге” (0:1, 3:3) і далі продовжать виступи відразу в груповому раунді Ліги Європи.

24 серпня динамівці зіграють в УПЛ проти донецького “Олімпіка”.

На фото: Ю. Калитвинцев/Getty Images