Стали відомі імена кандидатів на посаду тимчасового наставника “Динамо” - ЗМІ
Як стало відомо Sport Arena, керівництво “Динамо” наразі розглядає дві кандидатури на пост головного тренера - Юрія Калитвинцева та Юрія Вернидуба.
Рішення має бути прийнято протягом двох днів, які в якості вихідних отримала київська команда після матчу з бельгійським “Брюгге”.
Зазначається, що новий наставник “Динамо” буде призначений виконуючим обов'язки головного тренера до закінчення першої частини сезону.
Юрій Калитвинцев в період ігрової кар'єри виступав за “Динамо” з 1994 по 1998 рік. Останнім місцем роботи в якості тренера для нього було московське “Динамо”, яке 51-річний фахівець залишив ще 2017 року.
Юрій Вернидуб за підсумками минулого сезону залишив луганську “Зорю”, яку очолював у 2011 - 2019 роках.
За інформацією Sport.ua, “Динамо” також розглядає кандидатури Олексія Михайличенка і Олександра Заварова.
Як повідомлялося, 14 серпня київський футбольний клуб “Динамо” повідомив про припинення співпраці з головним тренером Олександром Хацкевичем. Вчора його підопічні залишили кваліфікацію Ліги чемпіонів після двох матчів протистояння з бельгійським “Брюгге” (0:1, 3:3) і далі продовжать виступи відразу в груповому раунді Ліги Європи.
24 серпня динамівці зіграють в УПЛ проти донецького “Олімпіка”.
На фото: Ю. Калитвинцев/Getty Images