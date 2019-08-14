Українська тенісистка Катерина Бондаренко заявилася на турнір WTA в Ташкенті

Катерина Бондаренко планує повернутися на тенісний корт наприкінці вересня. Про це повідомляє БТУ.

“33-річна українка, яка народила другу дитину в кінці березня цього року, має намір виступити на турнірі WTA в столиці Узбекистану, який пройде 23-29 вересня”, - йдеться в повідомленні.

До тренувань тенісистка приступила ще в червні.

Заявочний лист на Tashkent Open:

1. KUZMOVA, VIKTORIA (SVK) - 49

2. GASPARYAN, MARGARITA (RUS) - 59

3. VAN UYTVANCK, ALISON (BEL) - 63

4. MARIA, TATJANA (GER) - 68

5. OSTAPENKO, JELENA (LAT) - 75

6. PARMENTIER, PAULINE (FRA) - 81

7. PLISKOVA, KRISTYNA (CZE) - 85

8. BONDARENKO, KATERYNA (UKR) - 85 SR

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Нагадаємо, 2017 року Катерина Бондаренко вже вигравала титул в Ташкенті, який став для неї другим в одиночному розряді.