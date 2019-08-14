Завацька з перемоги стартувала на турнірі ITF у Конкорді

Українська тенісистка Катаріна Завацька вийшла до другого кола турніру ITF W60 в Конкорді (США).

У стартовому матчі Катаріна Завацька (4-й номер посіву) здобула перемогу над володаркою wild card американкою Клер Лю з рахунком 6:4, 6:2. Про це повідомляє БТУ.

Під час матчу українська тенісистка допустила одну подвійну помилку, реалізувала 5 із 9 брейк-поїнтів і програла 2 гейми на своїй подачі.

У другому колі Катаріна Завацька зіграє зі словачкою Яною Чепеловою, яку обіграла минулого року в 2 колі 60-тисячника в Сен-Мало (Франція).

Нагадаємо, що раніше до другого кола турніру Thoreau Tennis Open (ITF World Tennis Tour) із призовим фондом 60 тис. доларів вийшла українка Ангеліна Калініна.