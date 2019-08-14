Суперкубок України з футзалу розіграють у Черкасах

Президія Асоціації футзалу України підтримала пропозицію Черкаської обласної федерації футзалу щодо проведення матчу за Суперкубок у місті Черкаси.

Матч за Суперкубок України з футзалу-2019 відбудеться 7 вересня на майданчику Палацу спорту “Будівельник” і орієнтовно розпочнеться о 13.00. Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Цьогоріч за Суперкубок із футзалу боротимуться чинний чемпіон України херсонський “Продексім” та віце-чемпіон України, чинний володар Кубка України івано-франківський “Ураган”.

Квитки на поєдинок надійдуть у продаж пізніше.

Нагадаємо, за результатами жеребкування попереднього і основного раундів Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, "Продексім" потрапив до другої групи основного раунду разом із португальською "Бенфікою", бельгійським "Халле-Гооїк" і азербайджанським "Аразом". Поєдинки у цьому квартеті відбудуться 8-13 жовтня в Бельгії.

Фото: ffu.ua