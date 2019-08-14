Суперкубок України з футзалу розіграють у Черкасах
Матч за Суперкубок України з футзалу-2019 відбудеться 7 вересня на майданчику Палацу спорту “Будівельник” і орієнтовно розпочнеться о 13.00. Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.
Цьогоріч за Суперкубок із футзалу боротимуться чинний чемпіон України херсонський “Продексім” та віце-чемпіон України, чинний володар Кубка України івано-франківський “Ураган”.
Квитки на поєдинок надійдуть у продаж пізніше.
Нагадаємо, за результатами жеребкування попереднього і основного раундів Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, "Продексім" потрапив до другої групи основного раунду разом із португальською "Бенфікою", бельгійським "Халле-Гооїк" і азербайджанським "Аразом". Поєдинки у цьому квартеті відбудуться 8-13 жовтня в Бельгії.
Фото: ffu.ua