Херсонський "Продексім" отримав суперників у футзальній Лізі чемпіонів

У швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування попереднього і основного раундів Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу.

Чемпіон України херсонский "Продексім" потрапив до другої групи основного раунду разом з португальською "Бенфікою", бельгійським "Халле-Гооїк" і азербайджанським "Аразом", повідомляє Укрінформ.

Поєдинки у цьому квартеті відбудуться 8-13 жовтня в Бельгії.

В елітний раунд футзальної Ліги чемпіонів вийдуть по три найсильніші команди кожної з чотирьох груп.