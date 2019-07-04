Херсонський

Херсонський "Продексім" отримав суперників у футзальній Лізі чемпіонів

Укрінформ
У швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування попереднього і основного раундів Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу.

Чемпіон України херсонский "Продексім" потрапив до другої групи основного раунду разом з португальською "Бенфікою", бельгійським "Халле-Гооїк" і азербайджанським "Аразом", повідомляє Укрінформ.

Поєдинки у цьому квартеті відбудуться 8-13 жовтня в Бельгії.

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В елітний раунд футзальної Ліги чемпіонів вийдуть по три найсильніші команди кожної з чотирьох груп.

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