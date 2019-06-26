Херсонський "Продексім" зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів із футзалу

У розіграші Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2019/20 візьмуть участь 57 клубів, серед яких і український “Продексім”.

23 клуби з найвищим коефіцієнтом отримали перепустку до основного раунду, решта 34 стартують у попередньому. Жеребкування обох стадій відбудеться 4 липня у рамках однієї церемонії, яка розпочнеться о 15.00 за київським часом. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Попередній раунд проходитиме 27 серпня - 1 вересня. У ньому 34 учасники будуть розділені на 7 груп по 4 команди і 2 групи по 3 команди. До основного раунду вийдуть 9 переможців груп.

Основний раунд триватиме 8—13 жовтня. Шляхом А підуть переможець попередньої Ліги чемпіонів "Спортинг”, перші 11 команд рейтингу УЄФА та клуби, що посідають 16—19-е місця. Саме тут стартуватиме й чемпіон України "Продексім”, який наразі посідає 17 сходинку рейтингу. Команди будуть розподілені на 4 групи, до елітного раунду вийдуть по 3 найсильніші з кожної.

Шляхом В пройдуть учасники, що знаходяться в рейтингу УЄФА на 12—15-му та 20—22-му місцях, а також дев'ять переможців груп попереднього раунду. Вони також розділяться на чотири четвірки, переможці яких кваліфікуються до елітного раунду.

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В елітному раунді 16 клубів розіб'ють знов на 4 групи, переможці яких отримають перепустку до фінальної частини. Еліт-раунд пройде 19—24 листопада. Жеребкування відбудеться 18 жовтня (о 15.00).

Фінальна частина розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу проходитиме 23—25 або 24—26 квітня 2020 року на майданчику одного з учасників.

Фото: uefa.com