Бій Дерев'янченко – Головкін може відбутися 5 жовтня

Орієнтовне місце проведення бою - арена Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Бій між Сергієм Дерев'янченком і Геннадієм Головкіним за титул чемпіона світу в середній вазі за версією IBF може відбутися 5 жовтня. Про це інформує портал The Ring з посиланням на слова промоутера українця Лу ДіБелли.

Орієнтовне місце проведення бою - арена Madison Square Garden в Нью-Йорку. Сам промоутер високо оцінює шанси на проведення цього бою.

Раніше поясом IBF в середній вазі володів Сауль «Канело» Альварес, але його позбавили титулу після невдалих переговорів про поєдинок проти українця. Сторонам не вдалося домовитися через розбіжності щодо призових - Дерев'янченко хотів 7 мільйонів доларів, а йому пропонували 5 мільйонів.

Нагадаємо, Дерев'янченко в останньому бою переміг за очками німця Джека Кулькая і отримав статус обов'язкового претендента на чемпіонський пояс IBF. Головкін в останньому бою переміг Стіва Роллса з Канади.