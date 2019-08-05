IBF санкціонувала бій Дерев'янченко – Головкін

Після невдачі з Альваресом, українець спробує домовитись про бій з іншим зірковим боксером.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала бій українця Сергія Дерев'янченка з казахстанцем Геннадієм Головкіним за вакантний пояс організації в середній вазі. Про це повідомляє ESPN.

У представників Дерев'янченка і Головкіна є 30 днів (до 4 вересня), щоб домовитися про умови бою і підписати контракт. За інформацією джерела, чемпіонський поєдинок може відбутися 5 жовтня.

Раніше поясом IBF в середній вазі володів Сауль «Канело» Альварес, але його позбавили титулу після невдалих переговорів про поєдинок проти українця. Сторонам не вдалося домовитися через розбіжності щодо призових - Дерев'янченко хотів 7 мільйонів доларів, а йому пропонували 5 мільйонів.

Нагадаємо, Дерев'янченко в останньому бою переміг за очками німця Джека Кулькая і отримав статус обов'язкового претендента на чемпіонський пояс IBF. Головкін в останньому бою переміг Стіва Роллса з Канади.