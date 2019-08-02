Переговори щодо бою Альварес - Дерев'янченко провалилися через гроші

Новим суперником українського боксера може стати знаменитий Геннадій Головкін.

Переговори 28-річного мексиканського боксера Сауля «Канело» Альвареса і 33-річного українця Сергія Дерев'янченка про чемпіонський поєдинок у середній вазі провалилися. Про це повідомляє інсайдер в світі боксу Майк Коппінгер на своїй сторінці у Twitter.

«Відповідно до джерел, переговори між Альваресом і Дерев'янченко зараз офіційно провалилися. Сторони не змогли домовитися про гроші», - написав Коппінгер.

Раніше стало відомо, що Альварес позбавлений пояса IBF.

Як повідомляє Boxingscene, Дерев'янченко вже веде переговори з командою 37-річного казаха Геннадія Головкіна про поєдинок за вакантний титул IBF 5-го жовтня на DAZN.

Нагадаємо, обов'язковий претендент на пояс IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко і чемпіон за версією WBC Сауль «Канело» Альварес могли провести чемпіонський бій 26 жовтня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.