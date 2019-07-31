Бій Дерев'янченко – Альварес відбудеться 26 жовтня в Лас-Вегасі – ЗМІ

Українець вийде в ринг проти найсильнішого боксера планети за версією BoxRec.

Обов'язковий претендент на пояс IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко і чемпіон за версією WBC Сауль «Канело» Альварес домовилися про дату і місце поєдинку. Про це повідомляє журналіст та інсайдер зі світу боксу Майк Коппінгер в Twitter.

«Джерела повідомляють, що Сергій Дерев'янченко був схвалений DAZN в якості супротивника для Сауля Альвареса. Тривають переговори про поєдинок між боксерами, який може відбутися 26 жовтня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі», - написав Коппінгер.

Нагадаємо, Сергій Дерев'янченко в квітні переміг рішенням суддів німця Джека Кулькая і отримав статус обов'язкового претендента на титул IBF у середній вазі.