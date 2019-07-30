Переговори щодо бою Альварес - Дерев'янченко наближаються до завершення

Мексиканський чемпіон отримав від IBF більше часу для завершення угоди.

Чемпіон світу в середній вазі Сауль «Канело» Альварес отримав більше часу на узгодження титульного бою з українцем Сергієм Дерев'янченком. Про це повідомляє Boxing Scene.

Раніше Міжнародні боксерська федерація (IBF) була готова позбавити мексиканця чемпіонського титулу в тому випадку, якщо б він відмовився вийти на бій проти українця. Однак тепер, за інформацією видання, переговори наближаються до свого завершення після того, як команди обох боксерів повідомили про значний прогрес в досягненні обопільної угоди.

Сам Дерев'янченко до недавнього часу був упевнений, що Альварес уникатиме зустрічі з ним в рингу.

Нагадаємо, Сергій Дерев'янченко в квітні переміг рішенням суддів німця Джека Кулькая і отримав статус обов'язкового претендента на титул IBF у середній вазі.