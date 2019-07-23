Дерев’янченко наблизився до бою зі знаменитим Саулем Альваресом

Переговори про титульний бій близькі до угоди.

Чемпіон світу в середній вазі за версією IBF Сауль «Канело» Альварес з високою ймовірністю проведе титульний захист проти обов'язкового претендента Сергія Дерев'янченка. Про це повідомляє ESPN.

Представники Альвареса і промоутер українця Лу Дібелла продовжують переговори і близькі до угоди. Якщо сторони домовляться, то бій, ймовірно, пройде в четвертому кварталі цього року.

IBF в травні зобов'язала чинного чемпіона Альвареса битися з претендентом Дерев'янченком, однак команда мексиканця була проти поєдинку. Якщо Сауль відмовиться від бою з українцем, то його можуть позбавити чемпіонського пояса. Відзначимо, що «Канело» також володіє поясами чемпіона світу за версіями WBA і WBO.

Дерев'янченко впевнений, що Альварес не вийде з ним в один ринг і уникатиме поєдинку в подальшому, навіть ціною втрати чемпіонства.

У квітні Сергій рішенням суддів переміг німця Джека Кулькая і став обов'язковим претендентом на титул IBF.