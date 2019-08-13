Став відомий склад збірної України U-19 на турнір Montaigu Futsal Cup
У міжнародному турнірі Montaigu Futsal Cup візьмуть участь 14 підопічних Віталія Одегова. Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.
До складу збірної України U-19 з футзалу увійшли:
воротарі - Микола Гуйван, Дмитро Щипчик;
універсали - Владислав Завертаний, Мар'ян Масевич, Петро Сенюк, Олег Негела, Владислав Сорокін, Едуард Нагорний, Едуард Волков, Данило Бєлан, Денис Бланк, Максим Сехов, Ярослав Квасній, Ігор Тимців.
Змагання у Франції проходитимуть 23 - 24 серпня. У рамках першого дня турніру Montaigu Futsal Cup українські футзалісти зіграють з португальськими однолітками. Зустріч відбудеться 23 серпня і розпочнеться о 18.00.
Наступного дня українці гратимуть у поєдинку за 3 місце або ж у фінальній зустрічі. Їхній суперник визначиться за підсумками протистояння Франції та Іспанії.
Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату Європи U-19 з футзалу проходитиме 8 — 14 вересня в латвійській Ризі. За підсумками жеребкування українські футзалісти потрапили до групи В, де зустрінуться з Хорватією, Іспанією та Голландією. Зазначимо, що учасник турніру у Франції збірна Португалії також виступатиме на чемпіонаті Європи.