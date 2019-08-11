«МЮ» стартував в АПЛ з перемоги над «Челсі»

Два голи в активі Маркуса Решфорда.

Розпочався чемпіонат англійської прем’єр-ліги (АПЛ). У центральному матчі стартового туру «Манчестер Юнайтед» обіграв на власному полі «Челсі» 3:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Перший тайм впевнено виграв «МЮ». Значну перевагу господарів втілив у гол Решфорд, який на 18-й хвилині реалізував пенальті. Після перерви «МЮ» забив ще двічі (Марсьяль і Решфорд) і зняв усі питання в матчі. Наприкінці зустрічі Джеймс довів справу до розгрому. 4:0 – вражаючий старт «Манчестер Юнайтед».

Нагадаємо, головні фаворити цього сезону в АПЛ – «Манчестер Сіті» і «Ліверпуль» здобули перемоги в першому турі. «Ліверпуль» обіграв «Норвіч» 4:1, а «Ман Сіті» Олександра Зінченка розгромив на виїзді команду Андрія Ярмоленка «Вест Гем» - 5:0.