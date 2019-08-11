13-річний українець Середа виграв ЧЄ зі стрибків у воду

Олексій Середа виграв стрибки з вишки і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії.

У Києві завершився чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Сьому медаль для України на турнірі виграв 13-річний Олексій Середа, який посів перше місце у стрибках з 10-метрової вишки. Про це повідомляє Укрінформ.

Українець Олексій Середа не просто впевнено переміг у фіналі, але й встановив унікальне досягнення. Він став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду в історії.

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Нагадаємо, до цього в активі збірної України було шість нагород – два «золота», три «срібла» і одна «бронза». Чемпіонами стали наш дует у синхронних стрибках з трампліна Вікторія Кесар – Станіслав Оліферчик і Софія Лискун, яка перемогла в стрибках з 3-метрової вишки.

Срібні медалі виграли Олег Колодій (метровий трамплін), Олена Федорова (метровий трамплін) і дует у синхронних стрибках з вишки Олексій Середа – Олег Сербін. Бронзові медалі в активі пари у синхронних стрибках з трампліна Вікторія Кесар – Анна Письменська.