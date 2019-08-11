Україна виграла шосту медаль на ЧЄ зі стрибків у воду

Вікторія Кесар і Анна Письменська посіли третє місце у синхронних стрибках з трампліна.

В Києві завершується чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Шосту медаль для України на турнірі виграв наш дует Вікторія Кесар – Анна Письменська, який посів третє місце у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна. Про це повідомляє Укрінформ.

У фіналі наша пара Вікторія Кесар – Анна Письменська набрала суму 287.37 і виграла «бронзу». Чемпіонками стали росіянки, «срібло» у німецького дуету.

Нагадаємо, до цього в активі збірної України було п’ять нагород – два «золота» і три «срібла». Чемпіонами стали наш дует у синхронних стрибках з трампліна Вікторія Кесар – Станіслав Оліферчик і Софія Лискун, яка перемогла в стрибках з 3-метрової вишки.

Срібні медалі виграли Олег Колодій (метровий трамплін), Олена Федорова (метровий трамплін) і дует у синхронних стрибках з вишки Олексій Середа – Олег Сербін.