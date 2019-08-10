Україна виграла п’яту медаль на ЧЄ зі стрибків у воду

Олена Федорова посіла друге місце у стрибках з метрового трампліна.

В Києві триває чемпіонат Європи зі стрибків у воду. П’яту медаль для України на турнірі виграла Олена Федорова, яка посіла друге місце у стрибках з метрового трампліна. Про це повідомляє Укрінформ.

У фіналі Олена Федорова поступилась лише росіянці Віталії Корольовій. Відзначимо, що для Федорової це перша медаль після трирічної перерви у кар’єрі.

Нагадаємо, до цього в активі збірної України було чотири нагороди – два «золота» і два «срібла». Чемпіонами стали наш дует у синхронних стрибках з трампліна Вікторія Кесар – Станіслав Оліферчик і Софія Лискун, яка перемогла в стрибках з 3-метрової вишки.

Срібні медалі виграли Олег Колодій (метровий трамплін) і дует у синхронних стрибках з вишки Олексій Середа – Олег Сербін.

Чемпіонат триватиме до 11 серпня. На турнірі розіграють 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри 2020 в Токіо.