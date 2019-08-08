Україна виграла друге «срібло» на ЧЄ зі стрибків у воду

Олексій Середа і Олег Сербін посіли друге місце у синхронних стрибках з вишки.

В Києві триває чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Друге «срібло» для України на турнірі виграв дует Олексій Середа – Олег Сербін, який посів друге місце у синхронних стрибках з вишки. Про це повідомляє Укрінформ.

У фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки 13-річний Олексій Середа і Олег Сербін постійно йшли в лідируючій трійці і в підсумку посіли друге місце, поступившись лише російській парі.

Це вже друга срібна медаль збірної України на цьому чемпіонаті. Вчора Олег Колодій посів друге місце у стрибках з метрового трампліна.

Нагадаємо, володарями перших золотих нагород для України став дует у синхронних стрибках з трампліна Вікторія Кесар – Станіслав Оліферчик. Друге українське «золото» на турнірі виграла Софія Лискун, яка стала чемпіоном Європи-2019 в стрибках з 3-метрової вишки.

Чемпіонат триватиме до 11 серпня. На турнірі розіграють 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри 2020 в Токіо.