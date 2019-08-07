Олег Колодій виграв для України «срібло» на ЧЄ зі стрибків у воду

Українець посів друге місце у стрибках з метрового трампліна.

В Києві триває чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Перше «срібло» для України на турнірі виграв Олег Колодій, який посів друге місце у стрибках з метрового трампліна. Про це повідомляє Укрінформ.

У фіналі Олег Колодій лідирував до останньої спроби. Однак, шостий стрибок українця виявився занадто простим і в підсумку його обійшов німець Патрік Гаусдінг. Німець – чемпіон, а у Колодія срібна медаль.

Нагадаємо, вчора володарями перших золотих нагород для України став дует у синхронних стрибках з трампліна Вікторія Кесар – Станіслав Оліферчик. Друге українське «золото» на турнірі виграла Софія Лискун, яка стала чемпіоном Європи-2019 в стрибках з 3-метрової вишки.

Чемпіонат триватиме до 11 серпня. На турнірі розіграють 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри 2020 в Токіо.