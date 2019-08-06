Лискун принесла Україна друге «золото» на ЧЄ зі стрибків у воду

Софія Лискун перемогли у стрибках з вишки.

В Києві триває чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Друге «золото» за день для України принесла Софія Лискун, яка перемогла у стрибках з вишки. Про це повідомляє Укрінформ.

Українка Софія Лискун стала чемпіоном Європи-2019 в стрибках з 10-метрової вишки. У фіналі вона випередила своїх головних конкуренток – голландку Селін ван Дьєн та росіянку Юлію Тімошиніну. 17-річна Лискун обійшла ван Дьєн майже на 30 балів.

Нагадаємо, володарями перших золотих нагород для України сьогодні став наш дует у синхронних стрибках з трампліна Вікторія Кесар – Станіслав Оліферчик.

Чемпіонат триватиме до 11 серпня. На турнірі розіграють 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри 2020 в Токіо.