Україна виграла перше «золото» на домашньому ЧЄ зі стрибків у воду

Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик перемогли у синхронних стрибках з трампліна.

В Києві триває чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Володарями перших золотих нагород для України став наш дует у синхронних стрибках з трампліна Вікторія Кесар – Станіслав Оліферчик. Про це повідомляє Укрінформ.

Українська пара стрибунів у воду Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчік стали чемпіонами Європи-2019 в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Наші спортсмени посіли перше місце, випередивши німецьку пару Лу Мессенберг - Тіна Пунзель на 3,6 бала. Третіми стали швейцарці Мішель Хеймберг - Йонатан Суков.

Чемпіонат триватиме до 11 серпня. На турнірі розіграють 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри 2020 в Токіо.

Нагадаємо, два роки тому чемпіонат Європи також проходив в Києві. Збірна України тоді фінішувала на першому загальнокомандному місці, завоювавши 10 нагород: 3 золотих, 4 срібних і 3 бронзових медалей.