Німеччина виграла перше «золото» на київському ЧЄ зі стрибків у воду

Україна п’ята в командних змаганнях.

Сьогодні, 5 серпня, в столиці України стартував чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Володарями перших золотих нагород стали німецькі стрибуни, які перемогли у командних змаганнях. Про це повідомляє Укрінформ.

Збірна Німеччини перемогла в першому виді чемпіонату Європи зі стрибків у воду – командних змаганнях. У київському Центрі спорту «Ліко» стрибуни змагалися на 3-метровому трампліні та 10-метровій вишці.

Збірна України, за яку виступали Вікторія Кесар, Софія Лискун, Олег Колодій та Олексій Середа, посіла п’яте місце.

Чемпіонат триватиме до 11 серпня. На турнірі розіграють 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри 2020 в Токіо.

Нагадаємо, два роки тому чемпіонат Європи також проходив в Києві. Збірна України тоді фінішувала на першому загальнокомандному місці, завоювавши 10 нагород: 3 золотих, 4 срібних і 3 бронзових медалей.