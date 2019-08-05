Німеччина виграла перше «золото» на київському ЧЄ зі стрибків у воду

Німеччина виграла перше «золото» на київському ЧЄ зі стрибків у воду

Укрінформ
Україна п’ята в командних змаганнях.

Сьогодні, 5 серпня, в столиці України стартував чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Володарями перших золотих нагород стали німецькі стрибуни, які перемогли у командних змаганнях. Про це повідомляє Укрінформ.

Збірна Німеччини перемогла в першому виді чемпіонату Європи зі стрибків у воду – командних змаганнях. У київському Центрі спорту «Ліко» стрибуни змагалися на 3-метровому трампліні та 10-метровій вишці.

Збірна України, за яку виступали Вікторія Кесар, Софія Лискун, Олег Колодій та Олексій Середа, посіла п’яте місце.

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Чемпіонат триватиме до 11 серпня. На турнірі розіграють 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри 2020 в Токіо.

Нагадаємо, два роки тому чемпіонат Європи також проходив в Києві. Збірна України тоді фінішувала на першому загальнокомандному місці, завоювавши 10 нагород: 3 золотих, 4 срібних і 3 бронзових медалей.

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