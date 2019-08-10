Український боксер Митрофанов нокаутував Яцкевича

Український боксер, який виступає у середній вазі, Дмитро Митрофанов в головному поєдинку вечора боксу в Києві достроково переміг досвідченого поляка Рафала Яцкевич.

Про це повідомляє Укрінформ.

Уже в 4-у раунді Митрофанов відправив Яцкевича в важкий нокдаун ударом по корпусу, але поляк зміг піднятися і відстояти раунд до кінця. Однак вже на 5-й раунд 42-річний боксер вийти не зміг. Митрофанов переміг технічним нокаутом.

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Це 6-я перемога в професіональній кар'єрі Митрофанова.

Нагадаємо, що відомий український промоутер Олександр Красюк віднедавна став працювати з Митрофановим. На думку Красюка, вже наступного року Митрофанов може отримати чемпіонський бій.