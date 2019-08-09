Світоліна програла Кенін у чвертьфіналі турніру WTA в Торонто

Перша "ракетка" України 24-річна Еліна Світоліна достроково завершила виступ на представницькому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) з призовим фондом $2,83 млн.

У матчі 1/4 фіналу посіяна під 6-м номером Світоліна за одну годину 50 хвилин поступилася 20-річній американці Софії Анні Кенін (№29 рейтингу WTA) - 6:7 (2:7), 3:6, повідомляє Укрінформ.

Світоліна у першому сеті вела з рахунком 4:0, проте не змогла зберегти свою перевагу.

Суперниці вдруге зійшлися в очному протистоянні. Українська тенісистка зазнала першої поразки від американки.

За вихід до півфіналу турніру Кенін зіграє з переможницею поєдинку між третьою "ракеткою" світу чешкою Кароліною Плішковою та Б'янкою Ванессою Андреєску з Канади (№27 WTA).

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Rogers Cup у Торонто пройде до 11 серпня.