Світоліна обіграла Бенчич і вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Торонто

Перша "ракетка" України 24-річна Еліна Світоліна стала учасницею чвертьфінальної стадії представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) з призовим фондом $2,83 млн.

У третьому раунді змагань посіяна під 6-м номером Світоліна за одну годину 20 хвилин обіграла 22-річну Белінду Бенчич із Швейцарії (11-й номер "посіву") - 6:2, 6:4, повідомляє Урінформ.

Суперниці втретє зійшлися в очному протистоянні. Українська тенісистка вперше обіграла швейцарку.

За вихід до півфіналу турніру Світоліна зіграє з 20-річною американкою Софією Анною Кенін (№29 рейтингу WTA), яка у свою чергу взяла гору над другою "ракеткою" України Даяною Ястремською (6:2, 6:2).

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Rogers Cup у Торонто пройде до 11 серпня.