Ястремська не змогла пробитися до чвертьфіналу турніру WTA в Торонто

Друга "ракетка" України 19-річна Даяна Ястремська достроково зачохлила ракетку на представницькому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) з призовим фондом $2,83 млн.

У третьому раунді змагань Ястремська (№33 рейтингу WTA) з рахунком 2:6, 3:6 програла 20-річній американці Софії Анні Кенін (№29 WTA), яка вийшла до 1/4 фіналу, повідомляє Укрінформ.

Відзначимо, що нинішнього сезону Ястремська обіграла Кенін на Вімблдоні.

За вихід до півфіналу турніру Кенін зіграє з переможницею матчу між посіяною під 6-м номером українкою Еліною Світоліною і Беліндою Бенчич із Швейцарії (11-й номер "посіву").

Rogers Cup у Торонто пройде до 11 серпня.