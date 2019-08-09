У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації відкрили футбольне поле

У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут відкрили футбольне поле.

Церемонія відкриття нового футбольного поля відбулася 8 серпня до Дня військ зв’язку і завершилася поєдинком між збірними журнілістів та курсантів ВІТІ. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У церемонії відкриття взяли участь начальник ВІТІ полковник Євген Степаненко, народний депутат України випускник інституту Юрій Арістов, радник президента УАФ Валентин Латипов та президент збірної журналістів шеф-редактор ІА “Центр новин” Ольга Витак.

Валентин Латипов привітав курсантів від імені президента УАФ Андрія Павелка і вручив почесні нагороди за розвиток футболу серед військових, зокрема, полковнику Олегу Сєрому та заступнику начальника інституту полковнику Віталію Тарасову.

Після офіційної урочистої частини відбувся товариський матч збірної журналістів та курсантів ВІТІ.

Команду журналістів представляли: Дмитро Дєнков, Костянтин Андріюк, Василь Пехньо, Ярослав Твардовський, Юрій Чміль та Володимир Шемулянський. Головна перемога дісталася військовим, які на сучасному футбольному полі готуватимуться до нових турнірів.

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Нагадаємо, що футбольна збірна журналістів України із 2016 року бере участь у благодійних матчах під патронатом УАФ, які покликані допомагати дітям-сиротам, інвалідам, дітям-переселенцям зі Сходу України та Криму.