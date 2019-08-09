Букмекери зробили прогноз на футбольний матч УПЛ "Динамо" - "Шахтар"

У суботу, 10 серпня, у 3-у турі української Прем'єр-ліги зустрінуться лідери вітчизняного футболу - київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар".

Букмекери в цьому поєдинку віддають невелику перевагу донеччанам, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill перемогу "Динамо" оцінює коефіцієнтом 2,75, нічию - 3,20, перемогу "Шахтаря" - 2,45.

Історія очних зустрічей цих команд у чемпіонатах незалежної України, починаючи з 1992 року: "Динамо" - 24 перемоги, "Шахтар" - 20, нічиїх - 17, різниця м'ячів - 78:70. Усього ж динамівці вигравали чемпіонат України 15 разів, "Шахтар" - 12.

Нинішнього сезону команди вже зустрічалися між собою. 28 липня суперники розіграли Суперкубок України. Перемогло "Динамо" - 2:1.

Суботню зустріч судитиме бригада арбітрів на чолі з Ярославовм Козиком з Мукачева. Асистентами арбітра призначені Ігор Альохін (Хмельницький) та Сергій Шлончак (Черкаси), четвертий суддя - Анатолій Абдула (Харків).

Зустріч відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17.00. Матч у прямому ефірі покаже телеканал "2+2".