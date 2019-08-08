Зірка світового тенісу Роджер Федерер святкує своє 38-річчя
Роджер Федерер є 20-кратним чемпіоном турнірів Grand Slam. Про це повідомляє XSPORT.
Тенісист розпочав професійну кар’єру 1998 року. Уродженець Базеля є рекордсменом серед чоловіків за кількістю титулів Grand Slam і кількістю тижнів, проведених на вершині світового рейтингу - 310, з яких 237 - поспіль.
Також Федерер першим серед тенісистів пробув у топ-50 рейтингу ATP 1 000 тижнів поспіль, у топ-10 він знаходиться 14 років поспіль із 2002 року.
ATP Tour привітав тенісиста спеціальним відеороликом:
Наразі Роджер Федерер посідає 3 місце в рейтингу Асоції тенісистів-професіоналів (ATP) після Новака Джоковича та Рафаеля Надаля. У нинішньому сезоні швейцарець став другим гравцем в історії, якому вдалося виграти 100 титулів в одиночному розряді ATP-туру.
фото: ATP