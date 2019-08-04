Український борець Войтович виграв "бронзу" в останній день першості світу серед кадетів

У Софії (Болгарія) завершилася першість світу зі спортивної боротьби серед юнаків та дівчат.

В останній день змагань на п'єдестал світової першості з греко-римської боротьби піднявся українець Володимир Войтович з Тернополя, повідомляє Укрінформ.

Войтович завоював бронзову медаль у ваговій категорії до 51 кг, перемігши в сутичці за 3-тє місце румуна Дениса Флоріана Миная (12:9).

Загалом на першості світу в Софії українські борці виграли 8 медалей - одну золоту, одну срібну та шість бронзових.

Днем раніше, "золото" у ваговій категорії до 80 кг у борців греко-римського стилю виборов Микита Алексєєв з Київщини. Бронзові нагороди світової першості з вільної боротьби завоювали киянин Микита Абрамов (51 кг), одесит Віктор Ташогло (60 кг) і Денис Сагалюк з Івано-Франківська (80 кг). У змаганнях з жіночої боротьби срібну медаль отримала Юлія Леськовець з Київщини (61 кг), бронзовими призерами стали донеччанка Аїда Керімова (43 кг) і полтавчанка Христина Соколовська (57 кг).