Український борець греко-римського стилю виграв "золото" першості світу серед кадетів

У Софії (Болгарія) триває першість світу зі спортивної боротьби серед юнаків та дівчат.

На вищу сходинку п'єдесталу світової першості з греко-римської боротьби піднявся Микита Алєксєєв з Київщини, повідомляє Укрінформ.

"Золото" у ваговій категорії до 80 кг Алєксєєву принесли перемоги над литовцем Даміаном Матвейко (12:2), Вігеном Назаряном з Вірменії (9:0), сербом Маріо Вуковичем (2:0), іранцем Камраном Армашом (9:0) та Габріелем Лупаско з Молдови (12:3).

У заключний день першості світу за бронзові нагороди боротимуться Владислав Куркурін з Київщини (45 кг), та тернополянин Володимир Войтович (51 кг).

Нагадаємо, "бронзу" світової першості з вільної боротьби виграли киянин Микита Абрамов (51 кг), одесит Віктор Ташогло (60 кг) та Денис Сагалюк з Івано-Франківська (80 кг). У змаганнях з жіночої боротьби срібну медаль здобула Юлія Леськовець з Київщини (61 кг), бронзовими призерами стали донеччанка Аіда Керімова (43 кг) та полтавчанка Христина Соколовська (57 кг).