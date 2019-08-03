Український борець греко-римського стилю виграв "золото" першості світу серед кадетів
На вищу сходинку п'єдесталу світової першості з греко-римської боротьби піднявся Микита Алєксєєв з Київщини, повідомляє Укрінформ.
"Золото" у ваговій категорії до 80 кг Алєксєєву принесли перемоги над литовцем Даміаном Матвейко (12:2), Вігеном Назаряном з Вірменії (9:0), сербом Маріо Вуковичем (2:0), іранцем Камраном Армашом (9:0) та Габріелем Лупаско з Молдови (12:3).
У заключний день першості світу за бронзові нагороди боротимуться Владислав Куркурін з Київщини (45 кг), та тернополянин Володимир Войтович (51 кг).
Нагадаємо, "бронзу" світової першості з вільної боротьби виграли киянин Микита Абрамов (51 кг), одесит Віктор Ташогло (60 кг) та Денис Сагалюк з Івано-Франківська (80 кг). У змаганнях з жіночої боротьби срібну медаль здобула Юлія Леськовець з Київщини (61 кг), бронзовими призерами стали донеччанка Аіда Керімова (43 кг) та полтавчанка Христина Соколовська (57 кг).