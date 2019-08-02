Українські борчині здобули "срібло" і 2 "бронзи" на першості світу серед кадетів
Укрінформ
У Софії (Болгарія) триває першість світу зі спортивної боротьби серед юнаків та дівчат.
На п'єдестал змагань у жіночій боротьбі тричі піднімалися представниці України, повідомляє Укрінформ.
Срібну медаль здобула Юлія Леськовець з Київщини (вагова категорія до 61 кг), бронзовими призерами світової першості стали донеччанка Аіда Керімова (43 кг) та полтавчанка Христина Соколовська (57 кг).
Нагадаємо, "бронзу" світової першості з вільної боротьби виграли киянин Микита Абрамов (51 кг), одесит Віктор Ташогло (60 кг) та Денис Сагалюк з Івано-Франківська (80 кг).
3-4 серпня нагороди розіграють борці греко-римського стилю.