Українські борчині здобули "срібло" і 2 "бронзи" на першості світу серед кадетів

У Софії (Болгарія) триває першість світу зі спортивної боротьби серед юнаків та дівчат.

На п'єдестал змагань у жіночій боротьбі тричі піднімалися представниці України, повідомляє Укрінформ. Срібну медаль здобула Юлія Леськовець з Київщини (вагова категорія до 61 кг), бронзовими призерами світової першості стали донеччанка Аіда Керімова (43 кг) та полтавчанка Христина Соколовська (57 кг). Читайте також: Українські борці вільного стилю виграли 3 "бронзи" на першості світу серед кадетів Нагадаємо, "бронзу" світової першості з вільної боротьби виграли киянин Микита Абрамов (51 кг), одесит Віктор Ташогло (60 кг) та Денис Сагалюк з Івано-Франківська (80 кг). 3-4 серпня нагороди розіграють борці греко-римського стилю.