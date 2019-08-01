Українські борці вільного стилю виграли 3

Українські борці вільного стилю виграли 3 "бронзи" на першості світу серед кадетів

Укрінформ
У Софії (Болгарія) триває першість світу зі спортивної боротьби серед юнаків та дівчат.

На п'єдестал змагань з вільної боротьби тричі піднімалися представники України, повідомляє Укрінформ.

Бронзовими призерами світової першості стали киянин Микита Абрамов (вагова категорія до 51 кг), одесит Віктор Ташогло (60 кг) та Денис Сагалюк з Івано-Франківська (80 кг).

Читайте також: Першість світу зі спортивної боротьби серед кадетів стартує в Болгарії

1-2 серпня нагороди розіграють дівчата, 3-4 серпня - борці греко-римського стилю.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-