Українські борці вільного стилю виграли 3 "бронзи" на першості світу серед кадетів

У Софії (Болгарія) триває першість світу зі спортивної боротьби серед юнаків та дівчат.

На п'єдестал змагань з вільної боротьби тричі піднімалися представники України, повідомляє Укрінформ. Бронзовими призерами світової першості стали киянин Микита Абрамов (вагова категорія до 51 кг), одесит Віктор Ташогло (60 кг) та Денис Сагалюк з Івано-Франківська (80 кг). Читайте також: Першість світу зі спортивної боротьби серед кадетів стартує в Болгарії 1-2 серпня нагороди розіграють дівчата, 3-4 серпня - борці греко-римського стилю.