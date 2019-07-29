Першість світу зі спортивної боротьби серед кадетів стартує в Болгарії
Змагання розпочнуть вільники, продовжать дівчата, а завершать першість світу борці греко-римського стилю, повідомляє Укрінформ.
Склади збірних України.
Вільна боротьба: Артур Войтович (вагова категорія до 45 кг, Львівська обл.), Владислав Волочій (48 кг, Івано-Франківська обл.), Микита Абрамов (51 кг, Київ), Олександр Дідошак (55 кг, Івано-Франківська обл.), Віктор Ташогло (60 кг, Одеська обл.), Нарек Погосян (65 кг, Київська обл.), Тимур Гудима (71 кг, Київська обл.), Денис Сагалюк (80 кг, Івано-Франківська обл.), Володимир Кочанов (92 кг, Харківська обл.), Давид Мчедлідзе (110 кг, Дніпропетровська обл.).
Дівчата: Віолета Семчова (40 кг, Донецька обл.), Аіда Керімова (43 кг, Донецька обл.), Ольга Падошик (46 кг, Волинська обл.), Аміна Понамарьова (49 кг, Запорізька обл.), Олександра Хоменець (53 кг, Львівська обл.), Христина Соколовська (57 кг, Полтавська обл.), Юлія Леськовець (61 кг, Київська обл.), Євгенія Седих (65 кг, Донецька обл.), Кароліна Повк (69 кг, Львівська обл.), Марія Орлевич (73 кг, Львівська обл.).
Греко-римська боротьба: Владислав Куркурін (45 кг, Київська обл.), Олег Халілов (48 кг, Закарпатська обл.), Володимир Войтович (51 кг, Тернопільська обл.), Едуард Стрільчук (55 кг, Івано-Франківська обл.), Олексій Нікольський (60 кг, Київська обл.), Богдан Тихоненко (65 кг, Полтавська обл.), Владислав Отечко (71 кг, Донецька обл.), Микита Алєксєєв (80 кг, Київська обл.), Богдан Демишкевич (92 кг, Київ), Михайло Вишнивецький (110 кг, Харківська обл.).
Юнацька першість світу зі спортивної боротьби пройде до 4 серпня.