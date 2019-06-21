Борчиня Лесковець принесла Україні друге "золото" на першості Європи серед кадетів
У другий день фіналів переможницею континентальної першості-2019 у складі збірної України стала Юлія Лесковець, яка завоювала "золото" у ваговій категорії до 61 кг, повідомляє Укрінформ.
У вирішальній сутичці Лесковець здобула перемогу над росіянкою Тетяною Кабановою - 2:1.
Бронзовим призером стала Віолетта Семчова (40 кг), яка в поєдинку за 3-тє місце здобула перемогу над Алісою Бора з Румунії - 6:5.
Як повідомлялося, днем раніше Аїда Керімова завоювала "золото" у ваговій категорії до 43 кг, срібну медаль виграла Христина Соколовська (57 кг), бронзову - Євгенія Сєдих (65 кг).
Відзначимо, бронзовими призерами першості Європи з греко-римської боротьби серед кадетів стали Володимир Войтович (51 кг) і Михайло Вишневецький (110 кг).
22 і 23 червня визначаться переможці та призери першості Європи з вільної боротьби серед кадетів.