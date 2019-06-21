Борчиня Лесковець принесла Україні друге "золото" на першості Європи серед кадетів

Українки завоювали чергові нагороди на першості Європи з жіночої боротьби серед кадетів в італійському місті Фаенца.

У другий день фіналів переможницею континентальної першості-2019 у складі збірної України стала Юлія Лесковець, яка завоювала "золото" у ваговій категорії до 61 кг, повідомляє Укрінформ.

У вирішальній сутичці Лесковець здобула перемогу над росіянкою Тетяною Кабановою - 2:1.

Бронзовим призером стала Віолетта Семчова (40 кг), яка в поєдинку за 3-тє місце здобула перемогу над Алісою Бора з Румунії - 6:5.

Як повідомлялося, днем ​​раніше Аїда Керімова завоювала "золото" у ваговій категорії до 43 кг, срібну медаль виграла Христина Соколовська (57 кг), бронзову - Євгенія Сєдих (65 кг).

Читайте також: Українські борчині виграли повний комплект медалей на першості Європи серед кадетів

Відзначимо, бронзовими призерами першості Європи з греко-римської боротьби серед кадетів стали Володимир Войтович (51 кг) і Михайло Вишневецький (110 кг).

22 і 23 червня визначаться переможці та призери першості Європи з вільної боротьби серед кадетів.