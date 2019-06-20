Українські борчині виграли повний комплект медалей на першості Європи серед кадетів

Українські борчині виграли повний комплект медалей на першості Європи серед кадетів

Укрінформ
Українки завоювали повний комплект медалей за один вечір першості Європи з жіночої боротьби серед кадетів в італійському місті Фаєнца.

Переможницею континентальної першості-2019 у складі збірної України стала Аїда Керімова, яка виграла "золото" у ваговій категорії до 43 кг, повідомляє Укрінформ.

У фіналі Керімова здобула перемогу над Діаною Танчевою Павловою з Болгарії - 4:0.

Срібну медаль виграла Христина Соколовська (57 кг), бронзову - Євгенія Сєдих (65 кг).

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Відзначимо, раніше бронзовими призерами першості Європи з греко-римської боротьби серед кадетів стали Володимир Войтович (51 кг) і Михайло Вишневецький (110 кг)

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