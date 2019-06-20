Українські борчині виграли повний комплект медалей на першості Європи серед кадетів

Українки завоювали повний комплект медалей за один вечір першості Європи з жіночої боротьби серед кадетів в італійському місті Фаєнца.

Переможницею континентальної першості-2019 у складі збірної України стала Аїда Керімова, яка виграла "золото" у ваговій категорії до 43 кг, повідомляє Укрінформ.

У фіналі Керімова здобула перемогу над Діаною Танчевою Павловою з Болгарії - 4:0.

Срібну медаль виграла Христина Соколовська (57 кг), бронзову - Євгенія Сєдих (65 кг).

Відзначимо, раніше бронзовими призерами першості Європи з греко-римської боротьби серед кадетів стали Володимир Войтович (51 кг) і Михайло Вишневецький (110 кг)