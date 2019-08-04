Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Угорщини

Британець на останніх колах обійшов Ферстаппена.

На трасі Хунгароринг завершився 12-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Гран-прі Угорщини став британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»). Про це повідомляє Укрінформ.

Перемога на етапі звелась до протистояння Макса Ферстаппена («Ред Булл»), який напередодні виграв кваліфікацію, і лідера загального заліку Льюїса Гемілтона («Мерседес»). Ферстаппен втратив лідерство лише на кілька кіл після піт-стопу, але швидко повернувся на першу позицію і протягом гонки вдало відбив усі атаки британця.

Однак, за чотири кола до фінішу Гемілтон, який зробив два піт-стопи і мав кращі шини, все ж обійшов Ферстаппена і став переможцем етапу. Це восьма перемога Гемілтона в сезоні. Ферстаппен завершив гонку другим.

На третьому і четвертому місцях пілоти «Феррарі» - Себастьян Феттель і Шарль Леклер. Лише восьмим фінішував Валттері Боттас («Мерседес»).

Після 12-и етапів перше місце у загальному заліку впевнено посідає Гемілтон, який набрав 250 очок. Боттас другий - 188 очок. Ферстаппен третій – 181 очко.

13-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – Гран-прі Бельгії відбудеться 30 серпня-1 вересня в Спа-Франкоршам.