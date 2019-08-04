23 роки тому Володимир Кличко став олімпійським чемпіоном

Український боксер виграв золоту медаль в Атланті.

Рівно 23 роки тому, 4 серпня 1996 року, Володимир Кличко завоював золоту медаль в суперважкій вазі на Олімпійських іграх в Атланті (США). Про це нагадує сайт братів Кличків.

У фінальному поєдинку Володимир переміг Паеа Вольфграмма з Тонги. У тому ж, 1996 році Володимир Кличко перейшов у професійний бокс і його легендарна кар'єра тривала 21 рік.

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Нагадаємо, що недавно Бернд Бенте, колишній менеджер Володимира Кличка, розповів, що в 2015 році Тайсон Ф'юрі здав позитивний допінг-тест, проте команду українця про це не сповістили. Ф'юрі переміг Кличко одноголосним рішенням суддів і відібрав у українця пояса чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.