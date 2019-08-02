Сьогодні Світоліна зіграє із Саккарі у чвертьфіналі турніру WTA в Сан-Хосе

У п'ятницю, 2 серпня, краща українська тенісистка Еліна Світоліна проведе поєдинок другого раунду турніру WTA серії Premier - Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе (США) із призовим фондом 876 тис 183 дол.

Опоненткою Світоліной (7-й номер WTA) буде 30-та тенісистка світу гречанка Марія Саккарі, повідомляє Укрінформ,

У другому колі турніру перша "ракетка" України впевнено обіграла Дар'ю Касаткіну (40) з Росії - 6:3, 6:1, а грецька тенісисткаув першому колі впоралася з росіянкою Екатериною Александровою (47) - 6:4, 6:1, а у другому - з японкою Майо Хібі (265) - 4:6, 6:4, 6:2.

Букмекери віддають перевагу в поєдинку українці. Контора bwin на перемогу Світоліної пропонує коефіцієнт 1,44, а на успіх Саккарі - 2,75.

Додамо, що нинішнього літа Світоліна перемогла Саккарі у третьому колі Вімблдона-2019 - 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.