Букмекери дали прогноз на гру "Зоря" - "Будучность" у відборі Ліги Європи УЄФА

У четвер, 1 серпня, футболісти луганської "Зорі" проведуть у Запоріжжі матч у відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти чорногорської команди "Будучность".

Букмекери вважають "Зорю" тотальним фаворитом гри, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill перемогу луганчан оцінює коефіцієнтом 1,24, нічийний результат - 5,50, виїзний успіх "Будучності" - 12,00.

Звичайно, такий прогноз враховує і той факт, що у першій зустрічі команд у Подгориці підопічні Віктора Скрипника зуміли обіграти віце-чемпіона Чорногорії з комфортним рахунком 3:1.

25 липня на стадіоні "Под Горицом" у складі "Зорі" відзначилися Артем Громов (16-та, 19-та хвилини) і Леван Арвеладзе (82); у "Будучності" - Михайло Перович (60),

Матч у відповідь обслуговуватимуть арбітри з Ірландії на чолі з Нілом Дойлом.

Поєдинок, який розпочнеться на запорізький "Славутич-Арені" о 19.00, у прямому ефірі транслюватиме телеканал "Уніан".

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Переможець протистояння за сумою двох матчів зіграє в третьому відбірковому раунді Ліги Європи УЄФА з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія). У домашньому матчі в Софії ЦСКА виграв (1:0).