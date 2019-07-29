Колумбієць Берналь виграв «Тур де Франс-2019»

Він став першим колумбійцем, який виграв найпрестижнішу багатоденну велогонку.

Колумбійський велогонщик Еган Берналь з команди Ineos (колишня Team Sky) став переможцем загального заліку легендарної велобагатоденки «Тур де Франс-2019». Про це повідомляє Укрінформ.

22-річний Берналь став першим колумбійським переможцем гонки, а також наймолодшим тріумфатором «Тур де Франс» з часів Другої світової війни.

У генеральній класифікації другим став його напарник по команді британець Герайнт Томас (відставання +1:11), а на третю сходинку п'єдесталу піднявся голландець Стівен Крейсвейк з команди Jumbo-Visma (відставання +1:31).

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Останній 21-й етап дружби завершився на Єлисейських полях традиційним спринтерських спуртом, який виграв австралійський гонщик Калеб Юен.

Відзначимо, що представників України на «Тур де Франс-2019» не було.