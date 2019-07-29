Суперкубок – це більше шоу. Але трофей є трофей – Хацкевич

Головний тренер «Динамо» задоволений грою команди.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич прокоментував матч за Суперкубок України, в якому його команда обіграла «Шахтар» 2:1. Про це повідомляє Укрінформ.

«Початок першого тайму був досить агресивним з боку «Шахтаря». Ми припускалися помилок при виході з оборони. Самі створили момент біля своїх воріт, коли Марлос пробивав. Здорово зіграв Денис Бойко. Коли стали контролювати гру, все виходило, почали створювати моменти. Той же епізод з Вербичем, коли його удар заблокували. «Шахтар» - швидка команда, з досвідченими футболістами, але головне результат.

Суперкубок? Це більше шоу. Але трофей є трофей. Хтось із хлопців його перший раз виграв, і цей матч залишиться в історії клубу.

З Денисом Бойко все нормально. Він живий-здоровий. Циганков і Соль? Функціонально їх стан - неоптимальний. Вітя готується до виїзду до Львова. Фран теж поїде з нами, а вже на місці визначимося. Ротація теж важлива. Той же Вербич сьогодні виходив не в оптимальному стані, і сам попросив заміну.

Матчі з «Брюгге»? Ми поки про них не думаємо. Дивились вчора їх гру в чемпіонаті. Але у нас через три дні матч у Львові. Будемо йти від гри до гри», - розповів Хацкевич.

Завдяки сьогоднішній перемозі над «Шахтарем» «Динамо» зрівнялося з «гірниками» за кількістю виграних Суперкубків України – по вісім.

Наступний матч «Динамо» зіграє 31 липня, коли на виїзді протистоятиме «Карпатам» в стартовому турі УПЛ. Перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Брюгге» команда Олександра Хацкевича зіграє 6 серпня.