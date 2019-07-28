Україна виграла сім нагород на ЧС з водних видів спорту і посіла 14-е місце у медальному заліку

Шість нагород ми вибороли у артистичному плаванні, ще одну - в плаванні.

У південнокорейському Кванджу завершився чемпіонат світу-2019 з водних видів спорту. Українська команда на світовій першості завоювала сім медалей (1 «золото» + 1 «срібло» + 5 «бронз»). Шість нагород ми вибороли у артистичному плаванні, ще одну - в плаванні. Про це повідомляє XSport.

З сімома медалями в активі збірна України стала 14-ю у загальному медальному заліку чемпіонату світу в Кванджу. Перші три рядки зайняли команди Китаю (16+11+3), США (15+11+10) і Росії (12+11+7).

Єдине «золото» Україна виграла в артистичному плаванні. Наша збірна стали кращою в дебютній дисципліни світових першостей - хайлайті.

Нагадаємо, сьогодні на чемпіонаті світу з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв срібну медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем.