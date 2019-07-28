"Динамо" і "Шахтар" розіграють 16-й Суперкубок України з футболу

Футболісти київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" проведуть у неділю, 28 липня, поєдинок за 16-й Суперкубок України.

Гру "Динамо" - "Шахтар" на стадіоні "Чорноморець" в Одесі о 21.00 покаже телеканал "Україна"; текстова трансляція - на сайті Укрінформу.

За загальною кількістю перемог у Суперкубку "гірники" випереджають динамівців - 8:7, а в особистих зустрічах лідирують саме кияни - 6:5.

У "біло-синіх", крім Віктора Циганкова, через травми не зіграють Фран Соль, Міккель Дуелунд і Олександр Андрієвський.

Через травми "Шахтарю" не допоможуть Майкон і Максим Малишев, які вже давно в лазареті, та Віктор Коваленко, який отримав пошкодження напередодні суперкубкової гри.

Головним арбітром поєдинку буде 39-річний Віталій Романов із Дніпра. Асистенти арбітра - Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Володимир Володін (Херсон), четвертий рефері - Анатолій Абдула (Харків), резервний асистент арбітра - Семен Шлончак (Черкаси), спостерігач арбітражу - Віталій Годулян (Одеса).

На матчі тестуватиметься система відеодопомоги арбітрам (VAR). Суддею в цій якості призначено Євгена Арановського (Київ), асистентом - Андрія Скрипку (Кропивницький), спостерігачем арбітражу - Віктора Дердо (Чорноморськ, Одеська область).

Призовий фонд поєдинку за Суперкубок становить 2 млн грн.