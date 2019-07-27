У Києві триває заключний відбір на Ігри нескорених-2020

У Києві Центральний спортивний клуб Збройних сил України приймає наймасштабніший фінальний етап спортивних тестувань в рамках відбору збірної України на Ігри нескорених-2020, що пройдуть у Гаазі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це найбільші спортивні тестування за три роки участі України в Іграх нескорених.

“В нас сьогодні і Міністерство ветеранів, яке цьогоріч здійснює координацію, і Міністерство оборони, яке й далі виконує головні організаційні функції, і Міністерство внутрішніх справ, маючи своїх представників тут, - усі беруть участь у тому, щоб Ігри нескорених і відбіркові змагання стали лише частиною тієї головної мети, для чого це відбувається. А відбувається це все для того, щоб ви перемогли у собі болі й страхи і відчували себе переможцями", - привітала учасників змагань віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Цьогоріч у тестуванні беруть участь 166 учасників бойових дій, які бажають провести соціальну та психологічну реабілітацію засобами фізичної культури і спорту, розповів журналістам начальник управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони Юрій Фіногенов.

Спортивні тестування відбуваються у таких видах спорту, як плавання, паверліфтинг, велоспорт на тренажерах, веслування на тренажерах, стрільба з лука, біг, стрибки у довжину, штовхання ядра та біг на візках.

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Відбір та підготовку збірної України здійснює Міністерство ветеранів спільно з Благодійним фондом "Повернись живим" і Центром стратегічних комунікацій "СтратКом Україна" за підтримки міжурядової робочої групи.

В 2019 році Організаційний комітет Ігор нескорених змінив критерії відбору за рекомендацією міжнародної Фундації Ігор нескорених, надавши головне значення не спортивним результатам, а мотивації учасників та потенційному впливу участі в Іграх на їхню реабілітацію після травм і поранень.

Ігри нескорених (англ. Invictus Games) — це міжнародні спортивні змагання у паралімпійському стилі.

В іграх, заснованих Його Високістю герцогом Сассекським у 2014 році, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани у таких видах спорту, як баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі.

Україна долучилася до Ігор нескорених у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто.

Мета проєкту полягає у створенні нових можливостей для поранених та травмованих українських ветеранів і військовослужбовців, підтримуючи їх на шляху до фізичного відновлення, психологічної абілітації та соціальної інтеграції. Також команда проєкту сприяє розвитку та популяризації спорту як дієвої реабілітації серед поранених бійців і спонукає суспільство й державу створювати для цього необхідні умови.