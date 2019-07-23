Збірна України виграла чемпіонат світу з бойового самбо

В активі наших спортсменів 4 золоті медалі.

Збірна України виграла на чемпіонаті світу з бойового самбо 4 золоті, і по одній срібній та бронзовій медалі. Про це повідомляє XSport.

Золоті медалі нашій команді принесли прославлені бійці MMA Владислав Парубченко (до 68 кг), Дмитро Парубченко (до 74 кг), і Ярослав Амосов (до 82 кг). Ще одну нагороду найвищого ґатунку приніс Владислав Ільїн (до 90 кг).

Також «срібло» завоював Сергій Бобир (до 62 кг), а «бронзу» - Олексій Кривець (до 57 кг).

Нагадаємо, на Європейських іграх збірна України завоювала одну золоту медаль в спортивному самбо.