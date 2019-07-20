ФК "Волинь" підписав контракт з екс-динамівцем Тарасом Михаликом

Футбольний клуб "Волинь" (Луцьк) підписав контракти з екс-захисником київського "Динамо" Тарасом Михаликом та колишнім гравцем молодіжної збірної України Амбросієм Чачуа.

Михалик, який з 2013 року виступав за московський "Локомотив", не брав участі в останньому контрольному матчі "Волині" через травму, отриману на закарпатському зборі команди, повідомляє Sport Arena.

Чачуа, у свою чергу, відіграв у матчі "Волині" проти ФК "Львів" (1:2) на незвичній позиції правого захисника.

Раніше стало відомо, що "Волинь" підписала контракт з колишнім нападником "Олександрії" Віталієм Пономарем і захисником "Металіста-1925" Назаром Мельничуком.

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За підсумками минулого сезону "Волинь" посіла 3-тє місце у турнірній таблиці Першої ліги, але у перехідних матчах за право виступати в УПЛ програла львівським "Карпатам" (0:0, 1:3).